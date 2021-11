Solberg surpris de se battre pour le top 5 à Monza

Le fils du Champion du monde 2003, Petter Solberg, a réalisé l'une de ses meilleures prestations au volant de la Hyundai i20 WRC pour terminer la première étape du Rallye de Monza en cinquième position sur les dix équipages du WRC ayant pris le départ.

Oliver Solberg, associé à son quatrième copilote différent de la saison en la personne d'Elliott Edmondson, a terminé six des sept spéciales programmées ce vendredi avec un temps dans le top 5, signant même au passage trois quatrièmes temps. En conséquence, le jeune Suédois de 20 ans a conclu la première journée à 50 secondes du leader, le Gallois Elfyn Evans, mais à seulement 26" de son futur coéquipier bien plus expérimenté, Dani Sordo, avec qui il partagera le volant de la prochaine Hyundai i20 Rally1 hybride en 2022.

Avant ce week-end, les meilleurs résultats de Solberg en WRC restent à ce jour deux septièmes places décrochées sur la neige de l'Arctic Rally Finland, disputé en février dernier, et sur l'asphalte catalan, il y a cinq semaines.

"Je suis un peu surpris par mon rythme", a déclaré Solberg à Motortsport.com. "Les pilotes Toyota sont dans une autre ligue, ils se battent pour le championnat et prennent des risques énormes, mais je suis en train de suivre les meilleurs pilotes de Hyundai, donc je suis très heureux."

"C'était bien, mais ça a été difficile avec l'humidité et les parties sèches, et toutes les feuilles qui ont été écrasées sur le sol, ça a été très très difficile", a-t-il expliqué. "Beaucoup de choses se sont passées, c'était une journée positive en terme de vitesse et je suis plus confiant dans la voiture. Maintenant, nous avons fait deux courses sur l'asphalte d'affilée, cela m'aide à prendre de la confiance et j'ai une bonne vitesse."

Andrea Adamo, le patron de Hyundai Motorsport, a également pris note de la prestation impressionnante de Solberg au volant de la i20 Coupe WRC gérée par le team français 2C Compétition.

"Je suis impressionné par sa performance car je pensais qu'il aurait été rapide, mais plus près de la fin du rallye", a déclaré Adamo. "Cela signifie également que l'approche adoptée pour le laisser rester de plus en plus dans la voiture afin de gagner en confiance porte ses fruits."