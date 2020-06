Autorama Motorsport s’impose pour la reprise au Portugal

Si la catégorie TCE ne comptait que six concurrents au départ, la victoire n’en a pas moins été difficile à aller chercher pour les Suisses Miklas Born et Yannick Mettler, et leurs équipiers finlandais Antti Buri et Kari-Pekka Laaksonen, ainsi que l’Italien Roberto Ferri, qui concluent également à la quatrième place du classement général dans ce qui constituait la première épreuve automobile en Europe après l’interruption forcée liée au COVID-19.

Au fil des 24 heures de course, quatre voitures se sont alternées en tête de la catégorie, la Golf #112 occupant la première place au petit matin avec moins d’un tour d’avance sur ses plus proches poursuivants. C’est finalement Yannick Mettler qui franchissait la ligne d’arrivée en vainqueur après 663 tours couverts, le Lucernois répétant sa victoire acquise sur la piste portugaise un an auparavant.

Il s’agit également de la première victoire en sport automobile pour Miklas Born pour son deuxième départ en sport automobile après avoir effectué ses débuts en janvier avec Autorama lors des 24 Heures de Dubaï.

La deuxième VW Golf GTI TCR de l’équipe Autorama Motorsport, la #111 partagée par Jasmin Preisig, Jérôme Ogay, Christoph Lenz, Stefan Tanner et Yannick Mettler (qui se partageait sur les deux voitures) a perdu plus de deux heures en raison d’un changement de boîte de vitesses, et a conclu au cinquième rang de la catégorie.

Miklas Born, Yannick Mettler, Antti Buri, Kari-Peka Laaksonen, Roberto Ferri, Volkswagen Golf GTI TCR Autorama Motorsport by Wolf-Power #112 Photo de: 24h Series

Au classement général, la victoire est revenue à la Porsche 911 GT3 R #92 du Herberth Motorsport de l’équipage Taki Konstantinou, Jürgen Haring, Michael Joss et Marco Seefried. La voiture gagnante, qui a bouclé 731 tours du tracé de Portimao, permet à son équipe de remporter sa première victoire au général dans la discipline.

La fête est complète pour le Herberth Motorsport qui signe le doublé avec la deuxième place de la voiture #91 pilotée notamment par le Suisse Daniel Allemann, qui faisait équipe avec Ralf Bohn, Robert et Alfred Renauer. Allemann et ses équipiers ont occupé la tête, comptant même trois tours d’avance dans la première partie de l’épreuve, avant de perdre toute chance de victoire en raison là aussi d’un changement de boîte de vitesses.

Le championnat 24 H Series se poursuivra avec les 12 Heures de Monza, les 10 et 11 juillet prochains, où Karen Gaillard effectuera ses grands débuts.