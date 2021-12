EL2 - Hamilton confirme, Leclerc au tapis

Le soleil s'est couché et désormais, c'est un grand ciel noir qui enveloppe le circuit urbain de Djeddah, dernier ajout au calendrier du Championnat du monde. Après avoir découvert et apprivoisé le tracé saoudien en EL1, les pilotes attaquent les choses sérieuses en EL2 puisque les conditions de ce vendredi soir seront les mêmes pour les qualifications et la course. De nombreuses simulations de relais courts et longs sont au programme.

La voie des stands est bien remplie lorsque le feu passe au vert. Tous les pilotes sont en piste dans les premières minutes de la deuxième séance. Discret en EL1, Lando Norris s'empare du meilleur temps provisoire (1'30"771). Le pilote McLaren est le seul en pneus tendres, tous ses rivaux étant chaussés des gommes mediums et dures. Quelques secondes plus tard, il est battu par Max Verstappen en pneus mediums (1'30"104).

Valtteri Bottas, Fernando Alonso et Sergio Pérez, se font quant à eux surprendre au premier virage. Les deux pilotes bloquent une de leurs roues, probablement encore froides, au premier virage mais s'en tirent sans trop abîmer les pneus.

Les premiers relais prennent fin après une vingtaine de minutes de roulage. Verstappen, Bottas et Lewis Hamilton battent tous le record de la piste, fixé à 1'29"018 par le Britannique. Yuki Tsunoda, quatrième, est le plus rapide des hommes en pneus durs (Sainz, Ricciardo, Giovinazzi, Gasly, Russell et Schumacher).

Les pilotes chaussent ensuite les pneus tendres pour une simulation de qualifications. Pour la première fois de la journée, les pilotes attaquent, et cela se ressent ! Sebastian Vettel coupe un virage, Verstappen manque de partir à la faute et Mick Schumacher tutoie le mur. À deux reprises, Hamilton se fait surprendre par des pilotes au ralenti. Le septuple Champion du monde doit donner un coup de volant pour ne pas percuter des hommes qui semblent être à l'arrêt tant l'écart de vitesse est important.

Parce que les pilotes sont en délicatesse et parce que le trafic est dense, certains ne parviennent pas à signer un temps compétitif avec les pneus tendres : Hamilton, Bottas, Tsunoda, Ricciardo, Stroll et Latifi. Les temps des pilotes Mercedes établis avec les pneus mediums ne sont toutefois pas battus. Troisième, Pierre Gasly est le plus rapide des hommes en pneus tendres (1'29"099). Le Français se paie le luxe de devancer Verstappen. Le Néerlandais a préféré mettre l'accent sur la simulation de qualifications quitte à sacrifier celle de course, une bonne indication sur l'importance de la position sur la grille de départ.

Les dernières minutes sont consacrées aux longs relais, les temps sont donc plus lents mais l'intensité ne baisse pas, en témoigne le tête-à-queue de Nikita Mazepin au virage 2 et, surtout, l'accident de Charles Leclerc au virage 22. Le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa monoplace en entrée de courbe et a violemment percuté les barrières, détruisant sa monoplace. Le drapeau rouge est présenté et met un terme à la séance.

Hamilton boucle un vendredi parfait avec le meilleur temps des EL1 et EL2. Bottas et Gasly accusent moins d'un dixième de retard. Verstappen, Alonso, Ocon, Sainz, Tsunoda, Pérez et Leclerc complètent le top 10.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 2