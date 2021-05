EL3 - Verstappen en tête, Schumacher sort encore violemment

Cette troisième séance d'essais libres a vu les pilotes Ferrari et Max Verstappen s'affronter pour la première place, le dernier mot revenant au Néerlandais. Les pilotes Mercedes n'ont semblé à aucun moment capables de s'inviter dans cette lutte.

Des averses sont tombées dans la nuit et la piste était humide pour la course de Formule 2 disputée en début de matinée, mais c'est un circuit presque intégralement sec qui a accueilli les pilotes de F1. Le risque d'averse restait de 40% pour cette séance et le ciel était très gris.

Les pilotes Alfa Romeo ont été les premiers à faire des tours rapides, à plusieurs secondes des chronos réalisés jeudi. Charles Leclerc a été l'un des premiers pilotes des équipes de pointe à s'aventurer sur un circuit très frais, l'asphalte n'ayant atteint que 28°C, et le pilote Ferrari continuait à faire chauffer ses pneus tendres dans son premier tour rapide.

Son coéquipier Carlos Sainz a établi une référence en 1'13"300, également avec les gommes rouges, mais le Monégasque a fait mieux de 0"667 malgré du trafic à la fin de son tour. Sainz a répliqué, pour 0"100, mais Leclerc l'a une nouvelle fois battu, abaissant deux fois la marque, jusqu'à un chrono en 1'11"658. Max Verstappen, qui a attendu plus de dix minutes avant de prendre la piste, s'est rapproché à 0"101 du pilote local. Le pilote Red Bull a finalement pris l'avantage, 0"173 devant Leclerc.

Sainz a replacé Ferrari en tête peu avant le cap de la mi-séance, son 1'11"452 lui offrant un avantage de 0"033 sur Verstappen. L'Espagnol a encore abaissé la marque, gagnant 0"111. Les Mercedes, apparues en piste un quart d'heure après le début de la séance, étaient à une demi-seconde de Sainz, avec Lewis Hamilton quatrième devant Valtteri Bottas. Les deux pilotes semblaient en délicatesse, Hamilton devant couper la chicane de la piscine et Bottas étant contraint de tirer tout droit à celle du port.

Alors que la séance venait d'entrer dans son dernier tiers, Nicholas Latifi est parti à la faute à la piscine. Le Canadien a d'abord percuté le rail à l'entrée de la deuxième chicane, ce qui l'a envoyé dans le rail du virage suivant. La suspension avant droite de la Williams a été brisée et le drapeau rouge a été déployé, afin que les commissaires puissent dégager la monoplace et les débris.

La séance a été relancée pour une douzaine de minutes mais ce n'est qu'à cinq minutes du drapeau à damier que la lutte pour la première place a repris. Verstappen s'est emparé de la tête, 0"047 devant Sainz. Un chrono que personne n'a pu battre en raison d'un gros accident de Mick Schumacher au virage du Casino. Le Champion de F2 n'a pas été blessé mais sa Haas a été très endommagée, ce qui compromet probablement sa participation aux qualifications.

Verstappen a finalement devancé les deux pilotes Ferrari, Sainz et Leclerc. Bottas est remonté au quatrième rang, ce qui l'a placé devant Sergio Pérez et Lando Norris. Hamilton, privé d'une dernière tentative par le drapeau rouge, n'a réalisé que le septième temps de la séance, devant Kimi Räikkönen, Pierre Gasly et Sebastian Vettel.

Daniel Ricciardo a encore été en retrait, au 13e rang, devant Mick Schumacher, auteur d'une belle performance avant son accident. Les pilotes Alpine, hors du top 10 jeudi, ont pris la piste avec de nouveaux réglages mécaniques mais ils restent distancés, avec Fernando Alonso 15e et Esteban Ocon seulement 20e.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 3

