EL3 - Pérez le plus rapide, Verstappen et Hamilton hors des clous

Si les derniers préparatifs avant les qualifications se font lors de la troisième séance d'essais libres, celle du Grand Prix des États-Unis est quelque peu boudée par les équipes. Lors des cinq premières minutes de la séance, seul Sebastian Vettel se charge d'accumuler les kilomètres sur le circuit d'Austin. Le pilote allemand n'a pas le choix : il prendra le départ de la course en fond de grille en raison d'un changement de moteur, il lui faut donc recueillir le plus de données possibles pour parfaire ses réglages.

Le quadruple Champion du monde est ensuite relayé par Fernando Alonso, absent pendant la majeure partie des Essais Libres 1 à cause d'un problème mécanique et lui aussi pénalisé sur la grille. Le pilote Alpine signe le premier meilleur temps de la journée : 1'40"977 en pneus tendres.

La marque est ensuite abaissée à 1'35"571 par Lewis Hamilton, lui aussi chaussé des gommes tendres. Très vite, les autres monoplaces le rejoignent sur la piste, dont celle de Max Verstappen qui n'a pas pu compléter sa simulation de relais de qualifications en EL2 en raison du trafic dense. Cette fois-ci, le Néerlandais va au bout de son effort et prend le meilleur temps en 1'35"207, amélioré en 1'34"912 sur une deuxième tentative.

Plusieurs pilotes étaient partis en tête-à-queue vendredi, surpris par les bosses et les rafales de vent. Samedi, on voit Valtteri Bottas et George Russell effectuer une figure dans le premier secteur. Les deux pilotes repartent sans trop de mal, cependant leurs pneus tendres accusent le coup.

À vingt minutes du drapeau à damier, Carlos Sainz vire en tête avec un temps de 1'34"805, ce qui est tout bonnement le chrono le plus rapide du week-end ! Sergio Pérez améliore d'un dixième (1'34"701). Verstappen descend quant à lui jusqu'à 1'34"3 mais son temps est annulé quelques secondes plus tard pour le non-respect des limites de la piste au virage 19. Et le temps de 1'34"4 de Hamilton est également annulé pour les mêmes raisons, cette fois-ci au virage 9 !

Comme en EL2, Pérez repart avec le meilleur temps. Le pilote Red Bull devance Sainz et Verstappen. Bottas est cinquième, pris en sandwich par les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Gasly, Hamilton, Leclerc et Ocon complètent le top 10.

Grand Prix des États-Unis - Essais Libres 3