Sebastian Vettel va se mettre au simracing

Sebastian Vettel est pour l'instant resté en retrait face à la nouvelle tendance de l'eSport, incarnée par les jeunes pilotes comme Max Verstappen ou Lando Norris. Mais après avoir vu son équipier Charles Leclerc débuter dans le simracing et sur Twitch, Vettel a expliqué qu'il avait acheté un cockpit et qu'il était maintenant prêt à courir.

"La réalité est que je n'avais pas de simulateur jusqu'il y a deux jours, donc je n'étais pas tenté puisque je ne pouvais de toute façon pas le faire. Mais j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus donc je me suis dit que j'allais essayer, mais je dois encore tout régler correctement. Je ne me vois pas faire carrière dans le simracing, c'est quelque chose pour le fun", a-t-il expliqué cette semaine à Motorsport.com.

"J'ai grandi avec quelques jeux, mais pour être honnête depuis que j'ai des enfants ce n'est pas ce qui apparaît en premier sur ma liste de choses à faire ! On verra combien de temps [j'aurai]. Mais j'ai lu des infos sur le fait que certains ont commencé à rouler et j'ai aussi vu que Charles s'était bien débrouillé pour ses débuts, c'était bien pour lui et pour l'équipe."

Leclerc a remporté la première course qu'il a disputée dans le cadre du Virtual Grand Prix, sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Il fait également partie de l'organisation de l'événement caritatif "Race for the World", dont une manche se tenait vendredi.

En tout cas, si Sebastian Vettel garde l'esprit ouvert concernant le simracing, il indique qu'il préférera toujours la réalité. "Je pense que je considérerai ça comme quelque chose de fun. Je pense que les courses doivent avoir lieu dans le monde réel. C'est là que toute la concentration se situe. Le reste, c'est du fun. Je sais que certaines personnes le prennent très au sérieux et y passent beaucoup de temps mais j'aime aussi faire d'autres choses. Ce sera un peu un mélange."

