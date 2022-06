Un an après, Katsuta a refait le coup au Safari Rally !

Comme l'an dernier, le Kenya aura souri à Takamoto Katsuta ! Le Japonais a en effet obtenu le deuxième podium de sa carrière en WRC sur le Safari Rally, là-même où il avait décroché son premier en 2021. À l'époque, pour le retour de l'épreuve africaine au calendrier après 19 années d'absence, le pilote Toyota avait participé à un doublé historique en dauphin de Sébastien Ogier. Un an plus tard, c'est cette fois-ci au sein d'un quadruplé du constructeur nippon qui passera tout autant à la postérité.

On peut ainsi facilement deviner la fierté de ce pilote besogneux, qui récolte les fruits d'une très grande régularité cette saison, après avoir manqué le coche une première fois au Portugal. Sur les routes lusitaniennes, celui-ci avait semblait en effet bien parti pour renouer une première fois avec le podium, avant de se faire damer le pion au pire des moments, sur la Power Stage, par un Dani Sordo très opiniâtre.

Le scénario ne s'est cependant pas renouvelé au Kenya, Katsuta résistant jusqu'au bout à Ogier pour finir devant le Français avec 27"6 d'avance, ce en dépit de plusieurs crevaisons survenues le samedi.

Un an après s'être incliné face à Ogier, Katsuta a cette fois-ci fini devant le Français au Safari Rally.

"Cela a été un rude week-end. Il y a eu tellement de pierres à éviter, et nous avons d'ailleurs eu quelques problèmes à cause de ça", a-t-il souligné à l'issue de l'épreuve. "Mais la voiture a été très solide et c'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons réalisé un tel résultat. L'équipe a fait un travail incroyable pour développer la voiture, donc un grand merci à elle. La météo a également rendu les conditions incroyablement difficiles le samedi après-midi, et il a alors été très difficile de savoir où trouver le grip dans toute cette boue."

Au coude-à-coude avec Tänak au championnat

Ce podium est également le premier acquis par son copilote Aaron Johnston, qui a serré les dents durant un rallye particulièrement délicat à gérer au niveau des notes. "Nous avons réussi à nous en sortir", reprend Katsuta. "Prendre part à ce résultat pour Toyota est une bonne chose pour moi, et je suis très content qu'Aaron obtienne son premier podium."

Katsuta fait partie des rares pilotes à ne pas avoir essuyé le moindre abandon cette saison. Une constance qui se voit récompensée au championnat puisque le Japonais est à présent à égalité de points avec Ott Tänak, avec 62 unités au compteur.

Lire aussi : Championnat - Rovanperä et Toyota prennent le large

L'Estonien, qui a pour sa part abandonné à deux reprises ce week-end et n'a par conséquent inscrit aucun point, demeure tout de même sur la troisième marche du podium du championnat du fait de sa victoire en Sardaigne.

Mais nul doute que la perspective d'intégrer le top 3 au général dans un proche avenir est désormais dans la tête de Katsuta. Il faudra cependant pour cela parvenir à faire mieux que son adversaire sur ses terres lors de la prochaine manche, en Estonie mi-juillet.