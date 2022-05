EL1 - Leclerc le plus rapide, Bottas dans le mur

Alors que des dégâts sur le tarmac du circuit de Miami ont nécessité un resurfaçage de dernière minute et que la chicane de l'entrée des stands a causé quelques migraines au sein de la direction de course, tout était rentré dans l'ordre avant le coup d'envoi de la première séance d'essais du Grand Prix de Miami inaugural.

Les pilotes ont disposé d'une première heure de roulage pour se familiariser avec le tracé de 5,140 km faisant le tour du Hard Rock Stadium, où joue l'équipe de football américain des Dolphins de Miami.

Lance Stroll s'est chargé de boucler le premier tour chronométré du week-end, 1'39"513, tandis que Zhou Guanyu a commis la première faute du week-end en tirant tout droit au premier virage. Sous des températures chaudes (34°C dans l'air et près de 50°C sur la piste), les temps ont chuté très rapidement, Stroll ayant été remplacé par les pilotes Ferrari et Red Bull au sommet de la feuille des temps.

Après quelques minutes, Charles Leclerc détenait le meilleur temps en 1'34"846 avec les pneus mediums en dépit d'un tête-à-queue dans un tour de préparation. Le Monégasque et Max Verstappen, qui avait quant à lui les gommes tendres, se sont ensuite échangé la première place, Leclerc ayant eu le dernier mot avec un 1'33"440.

Le leader du championnat a été le premier homme à s'aventurer sous la barre des 1'33 (1'32"949 avec les pneus mediums). Avec des pneus tendres, George Russell a échoué à déloger le Monégasque pour un millième ! À noter que le pilote Mercedes a été impliqué dans un incident en début de séance lorsque Esteban Ocon a jailli du garage sous son nez, forçant Russell à freiner en urgence.

Peu avant la mi-séance, une alerte de surchauffe sur la voiture de Verstappen a condamné le Champion du monde à rester au garage alors que les chronos continuaient de tomber. Son coéquipier Sergio Pérez a amélioré la marque de Leclerc (1'32"759 en pneus tendres) mais Carlos Sainz s'est invité à la fête en signant un 1'32"679 en mediums, puis un 1'32"443 pour s'emparer du meilleur temps. Lewis Hamilton s'est même placé deuxième, à 21 millièmes de Sainz, signe que les évolutions de Mercedes avaient l'air de fonctionner.

Bien que Verstappen ait touché le mur à la sortie du virage 16, sans endommager sa voiture, et que plusieurs pilotes aient évité de justesse le tête-à-queue en escaladant les vibreurs de la chicane située en amont, c'est le complexe de la "fausse marina" qui a été la scène du premier accident du week-end. Valtteri Bottas a été le coupable, le pilote Alfa Romeo ayant brusquement perdu le contrôle de sa voiture dans la zone de freinage et percuté le mur par l'arrière.

Les commissaires retirent la monoplace de Valtteri Bottas de la piste

Un drapeau rouge d'une durée de dix minutes a été déployé pour évacuer la monoplace et nettoyer les débris, avant un nouvel incident. Sainz a lui aussi perdu le contrôle de sa voiture, au virage 4, mais s'en est sorti avec une simple crevaison à l'avant droit.

Les gommes tendres étaient les plus populaires en fin de séance. Autorisé à reprendre la piste, Verstappen s'est vite emparé du meilleur temps (1'31"350 puis 1'31"277), Russell reprenant la deuxième position et Alexander Albon étant un étonnant troisième. Mais Leclerc a mis un point d'honneur à repartir avec le meilleur temps : le pilote Ferrari a signé un chrono de 1'31"098 qui n'a pas été battu.

Leclerc était donc le plus rapide au drapeau à damier, devant Russell (qui a fait mieux) et Verstappen. Pérez s'est classé quatrième tandis que Pierre Gasly a délogé Sainz au dernier moment, qui s'est donc contenté de la sixième place. Albon, Hamilton, Magnussen et Ricciardo complétaient le top 10.

Grand Prix de Miami - Essais Libres 1