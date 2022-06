EL1 - Verstappen leader, Alonso encourageant

C'est encore une fois le marsouinage qui était au cœur de toutes les conversations, dans le paddock de Montréal. La FIA a décidé de prendre des mesures pour éradiquer ce phénomène, la santé des pilotes étant désormais clairement en danger. Lewis Hamilton a d'ailleurs révélé l'étendue des chocs qu'il subissait à cause de ces rebonds du châssis sur les suspensions.

Pour l'instant, les mesures ne sont pas encore en vigueur, et c'est avec des réglages qui leur sont plutôt familiers que les pilotes ont découvert ou redécouvert la piste du Circuit Gilles Villeneuve, où la Formule 1 ne s'était pas rendue depuis 2019 à cause de la pandémie de COVID-19. C'est un nouveau tracé pour Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Zhou Guanyu, mais aussi pour le local de l'étape Nicholas Latifi, qui est né à Montréal mais vit son premier Grand Prix du Canada.

Après son abandon de Bakou, Charles Leclerc a renouvelé son unité de puissance à l'exception du turbo et de la batterie, sans pénalité. En revanche, équipé d'un nouveau groupe propulseur, Yuki Tsunoda s'élancera du fond de grille ce dimanche.

Quant à l'activité en piste, ce sont les Red Bull qui donnaient le ton en pneus mediums à l'issue de la première demi-heure, avec Sergio Pérez en 1'15"660 et Max Verstappen en 1'15"703, plus d'une demi-seconde devant la concurrence. Cependant, ils restaient à plus de cinq secondes du record du circuit établi par Sebastian Vettel avec Ferrari en 1'10"240, en 2019.

Les gommes tendres ont été chaussées pour la seconde moitié de la séance, mais les chronos ne se sont pas énormément améliorés. Pérez n'est même pas parvenu à battre sa propre référence, signant un 1'15"722, avant que Charles Leclerc tourne en 1'15"666, Carlos Sainz en 1'15"441 et Verstappen (qui allait se plaindre d'un manque d'énergie hybride en bout de ligne droite) en 1'15"158.

Sainz a ensuite grappillé quelques centièmes en 1'15"404, avant que son compatriote Fernando Alonso ne hisse son Alpine au troisième rang : 1'15"531... en mediums ! C'est encourageant pour l'écurie tricolore, dont le second pilote Esteban Ocon est plus loin, mais la séance de ce dernier s'est passée sans accroc majeur en dépit d'une écope de frein obstruée dans les premiers instants.

Les Mercedes accusaient sept dixièmes de retard sur le meilleur temps, le top 10 étant complété par les Aston Martin et la McLaren de Daniel Ricciardo, celle de Lando Norris ayant subi un pépin technique en fin de séance. Les Haas étaient pour leur part en grande difficulté, avec Mick Schumacher 18e et Kevin Magnussen 20e.

À noter que l'un des "rookies montréalais" a fait connaissance avec le mur dans cette séance, Yuki Tsunoda ayant perdu le contrôle à la sortie de l'enchaînement des virages 8-9. Heureusement pour lui, le contact était plutôt léger.

Grand Prix du Canada - Essais Libres 1