EL2 - Bottas et Mercedes confirment devant Gasly

La pluie devrait perturber les qualifications et peut-être la course au Grand Prix de Russie, alors qu'attendre des essais libres très ensoleillés de ce vendredi ? Beaucoup de choses, manifestement, puisque les écuries ont limé le bitume sur l'Autodrome de Sotchi.

Charles Leclerc est le premier pilote à avoir tourné en moins de 95 secondes, dès la première dizaine de minutes d'essais, auteur d'un 1'34"925 en pneus tendres. Valtteri Bottas était alors le plus rapide en mediums, en 1'35"298, tandis que Lando Norris a tourné en 1'35"694 pour établir la référence en gommes dures.

Par la suite, des tours rapides ont été réalisés avec les pneus tendres, et les Mercedes ont imédiatement amélioré leur marque matinale d'une seconde, avec Bottas en 1'33"593 et Lewis Hamilton en 1'33"637. Le septuple Champion du monde venait de se faire remarquer en percutant un de ses mécaniciens, ayant manifestement freiné un peu trop tard lors de son arrêt au stand. Le mécanicien en question était heureusement indemne.

Pierre Gasly a signé une étonnante troisième place en 1'33"845, devançant huit pilotes en 1'34 : Norris, Ocon, Verstappen, Sainz, Alonso, Vettel, Leclerc et Pérez. Les Red Bull ne semblent pas avoir exploité leur potentiel, Max Verstappen n'ayant tourné que quelques centièmes plus vite que ce matin. Le Néerlandais, qui s'élancera en fond de grille dimanche après avoir changé de moteur, n'accordera logiquement que peu d'importance aux qualifications. Il a notamment réalisé un arrêt au stand imprévu pour se débarrasser d'un tear-off coincé sur sa suspension arrière gauche.

La chasse au chrono a été interrompue par l'accident d'Antonio Giovinazzi, qui a perdu le contrôle à la sortie du virage 8 et a violemment percuté le mur par l'arrière. Leclerc était déjà parti à la faute à cet endroit, sans dommages. Par la suite, la priorité a été donnée aux gommes mediums et dures, et donc à la préparation de la course, et la séance s'est achevée sur une déconvenue pour Gasly, qui a cassé son aileron avant sur le vibreur du virage 3.

À noter que Daniel Ricciardo est resté au stand pendant les 20 premières minutes de la séance, McLaren ayant décelé un problème sur son unité de puissance (lequel devrait être résolu ce soir) et décidé de la changer en revenant à un exemplaire précédent. L'Australien n'est que 17e dans la hiérarchie de la séance.

Grand Prix de Russie - Essais Libres 2