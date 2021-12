Qualifs - Verstappen offre la pole à Hamilton dans le dernier virage

Q1 - Festival de meilleurs temps

En tête vendredi, Lewis Hamilton a laissé Max Verstappen prendre le meilleur temps de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, rendant ainsi plus ouvert le match pour la pole position. Et Hamilton a bien failli perdre ce match avant le coup d'envoi : le pilote Mercedes était visé par deux enquêtes en EL3, l'une concernant le non-respect du double drapeau jaune, l'autre pour avoir gêné Nikita Mazepin, toutefois les commissaires n'ont pas appliqué de pénalités.

Alors que la direction de course va surveiller de près les monoplaces au ralenti sur un circuit de Djeddah très rapide et très étroit tout au long des qualifications, le coup d'envoi de la Q1 est donné. Lando Norris place la référence à 1'29"136, c'est immédiatement battu par Verstappen (1'28"659). Son rival Hamilton manque quant à lui son point de freinage au premier virage de son tour, il doit donc se désynchroniser et effectuer rapidement une deuxième tentative. Celle-ci se termine avec le meilleur temps (1'28"466), avec près de deux dixièmes d'avance sur le pilote Red Bull.

Les conditions de piste ne font que s'améliorer au fil des minutes : Antonio Giovinazzi parvient à hisser son Alfa Romeo dans le top 10, puis les pilotes McLaren et Ferrari se hissent devant Verstappen. Carlos Sainz parvient même à prendre le meilleur temps en 1'28"330 !

En conséquence, aucun pilote ne reste au garage au moment d'affronter les dernières minutes. Avec des pneus tendres usés, Verstappen remonte au premier rang (1'28"285) avant d'être battu par Valtteri Bottas (1'28"057) et Sergio Pérez (1'28"021). Le Néerlandais s'apprête à améliorer sa marque mais se heurte à un nuage de monoplaces au ralenti dans le dernier virage du circuit et doit couper son effort. Une autre situation particulièrement dangereuse implique Sainz et Gasly. Les commissaires se pencheront sur l'affaire, le Français ayant gêné l'Espagnol, après les qualifications.

Dans la zone rouge, George Russell rejoint le top 15. Son coéquipier ne peut pas en dire autant, tout comme les pilotes Aston Martin, dont la performance fait défaut ce week-end. Enfin, Mercedes apprend avec stupeur que le nouveau moteur monté sur la monoplace de Bottas, en réponse à des problèmes détectés en EL3, fait lui aussi défaut. Le pilote finlandais peut rentrer dans la voie des stands en fin de Q1 sur son élan.

Éliminés en Q1 : Latifi, Vettel, Stroll, Schumacher, Mazepin

Q2 - Hamilton repousse les Red Bull

Jusqu'à présent, les pneus tendres se montrent très capricieux à Djeddah. Les médiums sont donc les plus populaires pour la Q2 puisque le top 10 de la séance devra prendre le départ avec ces mêmes enveloppes. Les tracas sur le moteur de Bottas semblent avoir été réglés, le Finlandais faisant partie des premiers pilotes à quitter les stands.

Avec les mediums, Verstappen établit la meilleure marque à 1'27"953, ce qui est un nouveau record. Bottas s'incline pour deux dixièmes tandis que Hamilton est relégué à près de huit dixièmes. Déjà véloce en Q1, Pérez prend le meilleur temps (1'27"946) à moins de cinq minutes du drapeau à damier mais c'est Hamilton qui a le dernier mot en 1'27"712. Le Britannique aura toutefois des pneus cinq tours plus usés que ceux de Verstappen au départ.

Parmi les surprises, Giovinazzi valide son ticket pour la Q3 (en ayant toutefois touché le mur dans sa dernière tentative). Son coéquipier Kimi Räikkönen est éliminé mais souffre lui aussi de légers dégâts après avoir accroché l'une des roues de Bottas, au ralenti. Norris est le seul pilote à entrer dans le top 10 avec les pneus tendres tandis que Sainz n'a pas signé de temps et partira 15e : le pilote Ferrari échappe de peu à un accident dans le premier secteur en perdant le contrôle de sa monoplace, l'aileron arrière de l'Espagnol ayant légèrement heurté les Tecpro ; il reperd ensuite le contrôle au même virage dans sa deuxième tentative, cette fois-ci en coupant simplement le virage.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Räikkönen, Alonso, Russell, Sainz

Q3 - Verstappen se met KO

Compte tenu des divers incidents ayant pimenté la Q1 et la Q2, la Q3 promet d'être particulièrement palpitante. Souhaitant perdre le moins de temps possible, Hamilton est l'un des premiers à prendre la piste. Le pilote Mercedes manque toutefois de partir dans le décor lorsque son train arrière décroche au virage 8. Plus de peur que de mal, et sa deuxième tentative se conclut par le meilleur temps (1'28"035).

Verstappen fait largement mieux (1'27"653). En dépit de son avance de trois dixièmes sur Bottas, remonté deuxième, et Hamilton, le Néerlandais réclame ensuite à son équipe l'aspiration de son coéquipier pour aller encore plus vite !

Hamilton contre-attaque quelques minutes plus tard. Le Britannique bat le record dans le deuxième et le troisième secteurs et repousse son rival à 14 centièmes. A-t-il fait le plus dur avec ce tour ? Non ! Le couteau entre les dents, Verstappen part à l'assaut de la pole. Le Néerlandais se rapproche le plus possible des murs et son attaque maximale paye : record dans le premier et le deuxième secteurs. Le meilleur temps lui tend les bras mais à la sortie du dernier virage, alors qu'il ne lui reste plus que quelques mètres de ligne droite à parcourir, le pilote Red Bull touche le mur et brise sa suspension !

Verstappen s'immobilise dans la ligne droite des stands. Il perd non seulement la pole mais aussi la première ligne puisqu'avant cet accident, Bottas était remonté en deuxième position. Red Bull doit désormais espérer que la boîte de vitesses ait tenu bon, son remplacement entraînerait un recul de cinq places sur la grille.

Hamilton cueille donc la 103e pole position de sa carrière, Bottas permet à Mercedes de verrouiller la première ligne. Leclerc bat le temps de Pérez sur le fil et s'élancera aux côtés de Verstappen, en deuxième ligne. Pérez, Gasly, Norris, Tsunoda, Ocon et Giovinazzi complètent le top 10.

