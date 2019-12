Il s’agira de la première apparition de Scott Dixon au volant d’une voiture de GT3 – après avoir évolué ces dernières années sur la Ford GT du Ganassi Racing. Le Néo-Zélandais, quintuple champion IndyCar et vainqueur de l’Indy 500, s’apprête également à disputer pour la première fois une épreuve sur le circuit de Mount Panorama à Bathurst.

Rick Kelly est quant à lui un habitué du championnat australien Supercars, qu’il dispute depuis 2002, dont les onze dernières saisons au sein de son écurie familiale du Kelly Racing, qui portait les couleurs de l’équipe officielle Nissan Motorsport entre 2013 et 2018. A ce titre, le pilote australien dispose d’une grosse expérience sur le circuit de Bathurst.

Jake Dennis enfin, est l’un des pilotes phare du R-Motorsport. Le pilote britannique, impliqué cette saison en DTM mais aussi en Blancpain GT avrec la structure de Niederwil, a terminé deuxième du général des 12 Heures de Bathurst en janvier dernier.

Le R-Motorsport, qui présente une livrée spectaculaire aux couleurs de Castrol, alignera une deuxième Aston GT3, dont l’équipage n’a pas encore été communiqué.

"Nous sommes ravis que des vedettes comme Rick et Scott soient là pour stimuler nos efforts dans le projet Bathurst et nous aimerions remercier nos partenaires, Castrol et BP, pour leur soutien incroyable", se réjouit le Dr. Florian Kamelger. "Ce sont eux qui nous ont permis de prendre part à cette course sensationnelle. Après notre excellente deuxième place au début de l'année, un autre podium dans la classique d'endurance en 2020 serait un résultat de rêve".