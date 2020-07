EL3 - Bottas et Hamilton en tête, Racing Point en embuscade

Avant la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, troisième manche de la saison 2020 de Formule 1, il est annoncé que Red Bull a dépassé l'horaire du couvre-feu, et ainsi utilisé une des deux exceptions autorisées durant la saison. La FIA a noté que des membres de l'équipe étaient sur le circuit "dans la période de huit heures qui a débuté à 1h du matin le 18 juillet, 11 heures avant le début des EL3", pour travailler sur la monoplace. Les pilotes n'étaient pas satisfaits hier et un porte-parole de l'équipe a confirmé que des changements ont été effectués "après les retours des pilotes, [...], des choses standards qui prennent du temps."

Quelques gouttes tombent sur le Hungaroring au moment où la séance débute, et Lando Norris est le premier à sortir en piste, mais c'est Kimi Räikkönen qui signe la première référence en 1'19"136. Seul en piste pendant plusieurs minutes, le Finlandais améliore son temps en 1'18"617 en pneus tendres. Le risque de pluie pendant la séance est de 90% mais les pilotes tardent pourtant à sortir en gommes pour le sec. En pneus mediums, George Russell est le second à établir un temps en 1'20"282.

Alex Albon prend ensuite le meilleur temps, rapidement battu par Charles Leclerc en 1'17"959, puis par Sebastian Vettel en 1'17"639, les trois hommes étant chaussés de gommes tendres. Max Verstappen signe ensuite les meilleurs premier et deuxième secteurs absolus en gommes mediums, et prend la première place, qu'il cède immédiatement à Valtteri Bottas, en 1'16"862 (tendres). Lewis Hamilton met tout le monde d'accord en 1'16"472. Verstappen part ensuite en tête-à-queue alors qu'il était en train d'améliorer son chrono. Sergio Pérez prend le quatrième temps, Norris le sixième.

Pérez et Bottas améliorent et dépassent Hamilton qui ne tarde pas à reprendre la première place des essais en 1'16"120 malgré une mésentente avec une McLaren dans le dernier virage. Bottas pointe à 158 millièmes de seconde et Pérez à 220 millièmes, largement devant Leclerc qui est désormais relégué à sept dixièmes. Bottas améliore dans son tour suivant mais perd tout après une erreur dans le dernier virage. Pierre Gasly, qui n'a effectué que sept tours le vendredi, se plaint d'une perte de puissance. Hamilton enfonce le clou en 1'15"984.

Ocon et Gasly améliorent coup sur coup en 1'17"2 et rentrent dans le top 10 derrière les Red Bull, et juste devant Norris. Vettel remonte en quatrième place avant que Leclerc ne prenne le meilleur temps en 1'15"781, deux dixièmes devant Hamilton. Mais la piste est clairement en progression puisque Bottas signe le meilleur temps en 1'15"437. Verstappen prend le meilleur premier secteur mais perd une demi-seconde dans le second, juste après s'être plaint de problèmes de boîte de vitesses. Latifi part en tête-à-queue tandis que Russell prend le septième temps.

Hamilton remonte à 4 centièmes de seconde de Bottas et Pérez revient à un dixième du Finlandais. Stroll améliore à son tour mais reste à près d'une demi-seconde du meilleur temps. Tout le monde ressort pour un dernier tour sans qu'il n'y ait d'améliorations, et les Mercedes conservent les deux meilleurs temps de la dernière séance d'essais libres.