Leclerc reçoit le feu vert médical après son gros crash

Le tant redouté premier gros accident sur le circuit de Djeddah, qui accueille le tout premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire de la Formule 1, n'est survenu qu'en fin de journée ce vendredi. Toutefois, il a comme attendu été très impressionnant, Charles Leclerc perdant le contrôle de sa Ferrari SF21 au moment de freiner et de tourner pour aborder la chicane rapide au virage 22.

Il est ensuite venu heurter, avec une vitesse encore élevée et en travers, les Tecpro positionnés au fond de la courte zone de dégagement, d'abord par l'arrière avant que la voiture ne se plaque de tout son long, sur son flanc droit, contre les protections. Le Monégasque n'a jamais perdu conscience et s'est rapidement excusé auprès de son équipe à la radio, avant de sortir sans difficulté de l'habitacle pour constater les importants dégâts, notamment sur l'aileron et le train arrière, ainsi que sur le train avant et le ponton droit, le fond plat et l'aileron avant.

Comme la procédure le veut en cas de choc d'une certaine violence, Leclerc a dû passer par le centre médical du circuit saoudien pour procéder à des examens de contrôle. Ceux-ci ont été rapidement effectués après la séance – qui a été définitivement stoppée par le drapeau rouge provoqué par l'accident – et n'ont révélé aucun problème. Les médecins ont donc donné le feu vert au pilote de la Scuderia pour poursuivre son week-end de course.

Bien entendu, au vu des dégâts, les mécaniciens Ferrari vont avoir du pain sur la planche pour réparer la voiture cette nuit. Mais avant cela, l'écurie va devoir constater l'ampleur des dommages sur certains éléments cruciaux, comme le châssis ou l'unité de puissance, qui pourraient potentiellement occasionner des pénalités en cas de remplacement ou au pire des cas un départ depuis la voie des stands.

Top 10 des EL2 en Arabie saoudite